نجاة وزير الداخلية الباكستاني من محاولة اغتيال

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون إن وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال أصيب في محاولة اغتيال جرت الأحد، في حادث من المرجح أن يؤجج التوتر السياسي قبل الانتخابات العامة المتوقعة في أواخر يوليو المقبل.

وقال طلال تشودري وزير الدولة للشؤون الداخلية، إن إقبال أصيب برصاصة في ذراعه في الهجوم الذي وقع بمنطقة ناروال مسقط رأسه في إقليم البنجاب بوسط البلاد.

وأضاف "نجا الوزير لحسن الحظ، والحمد لله تجاوز مرحلة الخطر".

وذكر مسؤولون أنه تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم فور إطلاقه النار.

وإقبال أحد كبار أعضاء حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف الحاكم، وحليف قوي لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف، كما أنه واحد من أرفع الشخصيات في الحكومة.