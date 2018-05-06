"وزاري التعاون الإسلامي" يُنشئ لجنة لمتابعة الانتهاكات ضد الروهينغيا

الشارقة 24 – وكالات:

قرر اجتماع الشحذ الذهني الخاص بالشؤون الإنسانية لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم، إنشاء لجنة مخصصة لمتابعة وتنسيق الجهود من أجل رصد ومتابعة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات في ميانمار ضد أقلية الروهينغيا.

وتتألف اللجنة من 10 دول أعضاء بالمنظمة والتركيز على مواصلة العمل والتنسيق الدولي من أجل الوقوف بجانب أقلية الروهينغيا والمهجرين منهم على الحدود بين بنغلاديش وميانمار.

وأعرب الإعلان الذي صدر في ختام اجتماع المؤتمر العادي الـ 45 في العاصمة البنغلاديشية دكا، عن القلق العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن الميانمارية ضد جماعة الروهينغيا المسلمة التي بلغت حد التطهير العرقي.

وشددت الدول الأعضاء على تضامنها الكامل مع بنغلاديش بشأن تدفق عدد هائل من الروهينغيا، وما لذلك من نتائج إنسانية وأمنية على البلاد.

من جهة أخرى، حمّل إعلان دكّا إدارة الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف التي تسهم في زيادة تفاقم النزاع وفي تشجيع إفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب.

وكرر الاجتماع الدعوة أعقاب هذه الخطوة لجميع الدول الأخرى إلى الامتناع عن دعم قرار الولايات المتحدة والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر مثل هذه الانتقالات غير القانونية.