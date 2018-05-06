بومبيو يجري اتصالاً هاتفياً بمسؤول صيني

الشارقة 24 – واس:

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً بيانغ جيه تشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب.

وقال بيان باسم الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، السبت،إن الوزير بومبيو وعضو المكتب السياسي يانغ أكدا على أهمية وجود علاقة ثنائية بناءة بين البلدين تعتمد على التركيز على تحقيق النتائج للتعاون الثنائي .

وأفاد البيان أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا العالمية والإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على ضرورة التصدي للتهديد الذي تشكله كوريا الشمالية للاستقرار الإقليمي، وتباحثا حول سير الاستعدادات للمباحثات التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.