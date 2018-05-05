كوريا الشمالية تعدل توقيتها ليتطابق مع جارتها الجنوبية

الشارقة 24 - د ب أ:





في إطار حملة دبلوماسية مكثفة من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنها قدمت توقيت ساعتها بواقع نصف الساعة ليتطابق مع التوقيت في كوريا الجنوبية.

ووافقت الجمعية الشعبية العليا للدولة الشيوعية على قرار تعديل توقيت الساعة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن "إعادة ضبط الوقت هي الخطوة العملية الأولى التي اتخذت بعد اجتماع القمة التاريخي الثالث بين الشمال والجنوب لتسريع العملية من أجل أن يصبح الشمال والجنوب واحداً".

واقترح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الإجراء في الاجتماع التاريخي الذي عقده الأسبوع الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في مبنى "قصر السلام" الواقع في منطقة بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين.

وعاد توقيت كوريا الشمالية الآن مرة أخرى ليتقدم على توقيت غرينتش بـ 9 ساعات، ليصبح في نفس المنطقة الزمنية التي تقع فيها كوريا الجنوبية واليابان.

يذكر أن كوريا الشمالية سبق أن أقرت تأخير توقيتها القياسي بنصف الساعة في أغسطس 2015. وتمت هذه الخطوة أثناء الاحتفال بالذكرى السبعين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.