أميركا تعيد إنشاء أسطولها الثاني في الأطلسي

الشارقة 24 – واس:

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، أن قواتها البحرية تعمل على إعادة إنشاء أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي بعد نحو 7 سنوات من تفكيكه فيما تضع وزارة الدفاع الأميركية التصدي لروسيا محور استراتيجيتها العسكرية.

وذكر قائد العمليات البحرية الأميرال جون ريتشاردسون "استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية تعلن بوضوح أننا عدنا إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيداً وينطوي على مزيد من التحديات".

وأضاف ريتشاردسون "الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي".