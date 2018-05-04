"الشعب الجمهوري" المعارض يعلن مرشحه لمنافسة أردوغان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر تشكيل للمعارضة في تركيا الجمعة، أن النائب البارز محرم اينجه المعروف بمواقفه الحماسية وخطبه النارية مرشحه للانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الاقتراع المرتقب في 24 يونيو المقبل.

وقال إنجيه أمام حشد ضم الآلاف من أنصار الحزب الذين لوحوا بالأعلام في أنقرة، بعد أن قدمه لهم زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو "سأكون رئيساً للجميع، رئيساً غير متحيز".

ويعرف إنجيه بأنه أحد أكثر المتحدثين حماسة من نواب المعارضة في البرلمان، وكان المنافس الوحيد لقليجدار أوغلو على زعامة الحزب في آخر انتخابات بالحزب عامي 2014 و2016.