ترامب يأمر البنتاغون بخفض القوات الأميركية في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 - رويترز:

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية.

وقالت الصحيفة إن تقليص حجم القوات الأميركية ليس المقصود منه أن يكون ورقة مساومة في القمة المقررة في أواخر مايو أو أوائل يونيو بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حول برنامج أسلحة بيونجيانج النووية.

لكن المسؤولين قالوا إن إبرام أي معاهدة سلام بين الكوريتين قد يقلص الحاجة للقوات الأميركية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية والبالغ قوامها 23500 جندي.