أميركا تطالب المطارات الدولية بتعزيز فحص أجهزة الركاب الإلكترونية

الشارقة 24 - رويترز:

قال مسؤولون إن إدارة أمن وسائل النقل الأميركية تطلب من مطارات الدول الأخرى تشديد عملية فحص الأجهزة الإلكترونية التي يحملها الركاب المسافرون إلى الولايات المتحدة والسير على نهج التدابير الأمنية التي بدأ تطبيقها في الولايات المتحدة العام الماضي.

ووسط مخاوف متصاعدة من إمكانية إخفاء متفجرات، بدأت إدارة أمن وسائل النقل الأميركية الصيف الماضي عمليات فحص أكثر صرامة للأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافرون الأميركيون.

ففي يوليو 2017 بدأت الإدارة مطالبة كل المسافرين على متن الرحلات الداخلية بإخراج جميع الأجهزة التي يزيد حجمها على حجم الهاتف المحمول بما في ذلك الأجهزة اللوحية والكتب الإلكترونية ووحدات تحكم ألعاب الفيديو من الحقائب المسموح بالصعود بها إلى الطائرة لإخضاعها للفحص، وتقول مذكرة جديدة وجهتها إدارة أمن المواصلات الأميركية إلى مطارات الدول إنها تطالب هذه المطارات الآن بتبني هذه الإجراءات.