116 قتيلاً بعواصف عاتية تضرب الهند

الشارقة 24 – وكالات:

أكدت السلطات في الهند، مقتل 116 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 250 آخرين، عندما ضربت عواصف رملية عاتية وصواعق مناطق في انحاء البلاد، فيما حذر خبراء الأرصاد الخميس من احتمال استمرار الأحوال الجوية السيئة.

واجتاحت عواصف رملية مساحات من شمال الهند، وأغرقتها في الظلام، ودمرت الرياح التي بلغت سرعتها أكثر من 130 كلم بالساعة منازل مبنية من الطين، وأودت بعدد كبير من سكانها أثناء نومهم.

كذلك، دمرت العواصف الجدران، واقتلعت الأشجار وأعمدة الكهرباء في ولايات أوتار براديش وراجستان والبنجاب، فيما قال المسؤولون إن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع.

وأعقبت العواصف المدمرة صواعق عنيفة وأمطار غزيرة.

وقال مسؤول إدارة الإغاثة والكوارث في راجاستان من جيابور عاصمة الولاية "تعرضنا لعاصفة شرسة، مصحوبة برياح بسرعة عاتية غير معتادة، ونتيجة لذلك قتل 33 شخصاً في ألوار ودهولبور وبهاراتبور في راجاستان"

وتشهد الهند عواصف مماثلة كل سنة تودي بمئات الأشخاص لكنها هذه السنة تعتبر الأقسى مقارنة مع العقود الماضية.