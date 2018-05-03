تحطم طائرة حربية روسية في سوريا ومقتل طياريها

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم مقاتلة متطورة متعددة المهام في سوريا صباح اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إقلاعها مما أسفر عن مقتل طياريها الإثنين.

وقالت الوزارة إن الطائرة وهي من طراز سوخوي-30إس.إم تحطمت بعد الإقلاع مع قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية.

وأضافت الوزارة أن الطيارين حاولا دون جدوى إنقاذ الطائرة حتى اللحظة الأخيرة.

مشيرة إلى أنه وفقاً للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث ربما يكون بسبب مهاجمة طيور لمحرك الطائرة.

وهذه الطائرة من بين الأكثر تطوراً في الترسانة الروسية وقامت بأول رحلة لها في 2012، وفي سوريا استخدمت لإطلاق صواريخ جو-أرض على أهداف للمعارضة ومرافقة طائرات هجومية وقاذفات استراتيجية.