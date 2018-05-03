تحطم طائرة عسكرية أميركية على متنها 9 أشخاص

الشارقة 24 – رويترز:





قال مسؤولون إن طائرة شحن سي-130 تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأميركي تحطمت، الأربعاء، قرب مدينة سافانا بولاية جورجيا، مما أدى إلى تناثر الحطام على طريق سريع وخط للسكك الحديدية، وإن من المرجح مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وصرح مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، أنه تأكد مقتل خمسة أشخاص مضيفاً أن عدد القتلى قد يرتفع.

وأضاف مسؤولون إن طائرة النقل هيركيوليز سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي على بعد 280 كيلومتراً جنوب شرقي أتلانتا.

وأكد الميجر بول داهلين المتحدث باسم الحرس الوطني لمنطقة بويرتوريكو للصحافيين في وزارة الدفاع الأميركية أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية، وأنها كانت متجهة إلى أريزونا وكان من المقرر خروجها من الخدمة بعد رحلة، الأربعاء.