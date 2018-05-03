الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس

الشارقة 24 – وام:

أدانت الولايات المتحدة الأميركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، على اللجنة الليبية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

وفي بيان أصدرته، الخميس، جددت وزارة الخارجية الأميركية موقف الولايات المتحدة الداعم لجميع الليبيين في حربهم ضد الإرهاب، وتعهدت باستمرار التزامها بالعمل مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لحرمان "داعش" من أي ملاذ آمن في ليبيا.

وقال البيان "إن الهجوم الإرهابي على اللجنة الليبية الوطنية للانتخابات، والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية للديمقراطية الهشة في ليبيا لا يؤدي إلا إلى تعميق التزام الولايات المتحدة بدعم جميع الليبيين الذين يستعدون لإجراء انتخابات موثوقة وآمنة".

وأعرب البيان عن تعازي الولايات المتحدة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.