بومبيو يتعهد إنهاء "النووي الكوري الشمالي" من دون إبطاء

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكد وزير الخارجية الأميركية الجديد مايك بومبيو الأربعاء، أنه سيعمل من دون إبطاء على إزالة البرنامج الكوري الشمالي لأسلحة الدمار الشامل.

وقال خلال حفل تنصيبه في وزارة الخارجية بحضور الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس مايك بنس، "لا نزال في بداية العمل، النتيجة لا تزال غير مؤكدة".

معتبرا أن الولايات المتحدة لديها فرصة غير مسبوقة لتغيير مسار التاريخ.

وتابع بعد أن أدائه القسم "هناك أمر مؤكد: هذه الإدارة لن تكرر أخطاء الماضي، عيوننا مفتوحة".

وأكد بومبيو الذي توجه سراً إلى بيونغ يانغ قبل شهر يوم كان لا يزال مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، أن الوقت حان لحلّ هذا الأمر نهائياً.

وشدد بومبيو الذي تسلم مهامه كوزير للخارجية الأسبوع الماضي، على أن إبرام "اتفاق سيء ليس خياراً".

وأضاف "نحن مصممون على تفكيك دائم، يمكن التحقق منه ولا رجوع عنه لبرنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل، وتحقيق ذلك من دون إبطاء".

وختم "لدينا فرصة غير مسبوقة لتغيير مسار التاريخ في شبه الجزيرة الكورية".