تحطم طائرة عسكرية أميركية في ولاية جورجيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز سي -130 تابعة للحرس الوطني في ولاية جورجيا.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الأميركي، إن الحادث وقع قرب مطار سافاناه هيلتون هيد الدولي، ولكن ليس لديه أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أو تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

ولكن شبكة "فوكس نيوز" نقلت عن مسؤولين قولهم إن الطائرة كان على متنها خمسة أشخاص.

وأظهرت الصور التلفزيونية تصاعد عمود دخان أسود كثيف من موقع الحادث.

ولم يتضح على الفور السبب وراء تحطم الطائرة.