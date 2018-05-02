يوم من المسيرات الاحتجاجية

المعارضة في أرمينيا تدعو إلى التهدئة

  • الأربعاء 02, مايو 2018 في 11:50 م
  • مسيرات احتجاج شعبية في أرمينيا
    مسيرات احتجاج شعبية في أرمينيا
دعا زعيم المعارضة الأرميني أنصاره إلى إنهاء يوم من الحصار الذي أوقف حركة المرور في أجزاء من العاصمة، بينما حدد البرلمان 8 مايو الجاري موعداً لاختيار رئيس للحكومة.
الشارقة 24 – د ب أ:
 
قرر زعيم المعارضة الأرميني نيكول باشينيان، التهدئة ودعا أنصاره إلى إنهاء يوم من الحصار الذي أوقف حركة المرور في أجزاء من العاصمة، والعودة إلى التجمع في ساحة مركزية، بينما حدد البرلمان موعداً جديداً لاختيار رئيس الوزراء.
 
ودعا حزب باشينيان المعارض المحتجين إلى السماح لسيارات الإسعاف والمركبات العسكرية بالمرور عبر الحواجز، بعد أن أغلق المحتجون مكتب الحاكم في جيومري ثاني كبرى مدن أرمينيا، ورفضوا السماح لموظفي المكتب بدخوله، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.
 
ودخلت أرمينيا في أزمة سياسية الشهر الماضي، عندما تسببت احتجاجات المواطنين في الشوارع والتي قادتها المعارضة إلى استقالة رئيس الوزراء والرئيس السابق سيرج سركيسيان.
 
ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتاً آخر في 8 مايو الجاري لاختيار رئيس للوزراء، وإذا لم يتم انتخاب أي مرشح في الجولة الثانية، سيتم حل البرلمان.