المعارضة في أرمينيا تدعو إلى التهدئة

الشارقة 24 – د ب أ:

قرر زعيم المعارضة الأرميني نيكول باشينيان، التهدئة ودعا أنصاره إلى إنهاء يوم من الحصار الذي أوقف حركة المرور في أجزاء من العاصمة، والعودة إلى التجمع في ساحة مركزية، بينما حدد البرلمان موعداً جديداً لاختيار رئيس الوزراء.

ودعا حزب باشينيان المعارض المحتجين إلى السماح لسيارات الإسعاف والمركبات العسكرية بالمرور عبر الحواجز، بعد أن أغلق المحتجون مكتب الحاكم في جيومري ثاني كبرى مدن أرمينيا، ورفضوا السماح لموظفي المكتب بدخوله، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

ودخلت أرمينيا في أزمة سياسية الشهر الماضي، عندما تسببت احتجاجات المواطنين في الشوارع والتي قادتها المعارضة إلى استقالة رئيس الوزراء والرئيس السابق سيرج سركيسيان.

ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتاً آخر في 8 مايو الجاري لاختيار رئيس للوزراء، وإذا لم يتم انتخاب أي مرشح في الجولة الثانية، سيتم حل البرلمان.