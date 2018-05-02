ماكرون يؤكد ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، التزامه بالاتفاق النووي الإيراني، وقال: "إن لا أحد يريد تصعيداً للتوتر في المنطقة مع إقراره في الوقت نفسه بوجوب تشديد هذا الاتفاق".

ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق المبرم في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى، على أن يعلن قراره بشأن مستقبل هذا الاتفاق في 12 مايو.

ويفرض الاتفاق قيوداً مشددة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال ماكرون خلال زيارة تستمر يومين إلى سيدني: "لا أعرف ما هو القرار الذي سيتخذه الرئيس الأميركي في 12 مايو".