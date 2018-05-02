مسيرات في يوم العمال تندد بسياسات ترامب للهجرة

الشارقة 24 – رويترز:





قاد ناشطون من نقابات عمال مسيرات في عدة مدن أميركية بمناسبة يوم العمال، الثلاثاء، وإن كانت بأعداد أقل مقارنة بالعام الماضي، وندد المتظاهرون بالإجراءات المشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، ووصفوها بأنها هجوم على عمال مستضعفين في بعض الوظائف المتدنية الأجور بالولايات المتحدة.

وكان أكبر تجمع في لوس أنجليس حيث سار عدة مئات في وسط المدينة حاملين لافتات مؤيدة للنقابات والهجرة وهم يهتفون "الاتحاد قوة"، و"هذا ما تبدو عليه الديمقراطية"، وكانت المظاهرة صاخبة لكنها اتسمت بالسلمية.

وفي مدينة نيويورك سار مئات الناشطين في شارع برودواي إلى وول ستريت، في حين اعتقلت الشرطة في سياتل رجلاً للاشتباه في أنه قذف مسيرة هناك بالحجارة.