آلاف الطائرات الورقية والمحتجين في شوارع موسكو دعماً لـ "تليجرام"

الشارقة 24 – رويترز:



تظاهر آلاف عبر موسكو، الإثنين، وقاموا بإطلاق طائرات ورقية مطالبين السلطات بإنهاء حجب تطبيق "تليجرام" للتراسل الفوري.



وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس فلاديمير بوتين، أثناء إطلاقهم الطائرات الورقية، في إشارة إلى شعار التطبيق.



وصرح أحد المحتجين لرويترز: "نظام بوتين أعلن الحرب على الإنترنت وأعلن الحرب على المجتمع الحر.. لذا يتعين علينا أن نكون هنا لدعم تليجرام".



وبدأت روسيا في حجب تليجرام في 16 أبريل، بعد رفضه الامتثال لحكم قضائي، بمنح أجهزة أمن الدولة حق الاطلاع على الرسائل المشفرة لمستخدميه.



وأكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أنه بحاجة للاطلاع على بعض هذه الرسائل من أجل عمله، الذي يشمل حماية البلاد من هجمات الإرهابيين.



وفي إطار حجب التطبيق، قام جهاز الرقابة الحكومي، على الاتصالات ووسائل الإعلام، "روسكومنادزور"، بوقف الدخول أيضاً إلى مجموعة من مواقع الإنترنت الأخرى.



ودعا رجل الأعمال الروسي، بافل دوروف مؤسس تليجرام إلى"مقاومة رقمية"، رداً على هذا القرار، ووعد بتمويل أي شخص يطور وسائل رقمية للتغلب على هذا الحظر.



وأعلن دوروف على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي"آلاف الأشخاص من الشبان والتقدميين يحتجون حالياً في موسكو للدفاع عن حرية الإنترنت، هذا غير مسبوق، إنني فخور بأنني ولدت في نفس هذا البلد مثلكم، طاقتكم تغير العالم".



ويتجاوز عدد مستخدمي تليجرام 200 مليون شخص في العالم، ويُصنف على أنه تاسع أكثر خدمات التراسل شعبية عبر المحمول دولياً.