"داعش" الإرهابي مسؤول عن "انتحاري مزدوج" بكابول قتل 21 شخصاً

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليتهم عن الهجوم الانتحاري المزدوج، الذي وقع الإثنين في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل بينهم صحافيون.

وذكر التنظيم الإرهابي، في رسالة عبر خدمة "تليجرام" أن اثنين من الانتحاريين التابعين له، قد لقيا حتفهما في الهجوم، الذي أسفر عن إصابة 110 أشخاص، حسب الرسالة.

وقد أعلن مسؤولون وتقارير إعلامية، أن تفجيرين انتحاريين وقعا في الحي الدبلوماسي في كابول، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، ومن بينهم خمسة صحافيين على الأقل.

وأفاد وحيد الله مجروح، وهو متحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، بأن ما لا يقل عن 41 شخصاً أصيبوا أيضاً في الهجوم المزدوج وتم نقلهم إلى مستشفيات في كابول.

وكان مجروح قد ذكر في وقت سابق، أن عدد القتلى بلغ أكثر من 22 شخصاً .

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستاناكزاي، أن الانتحاري الأول فجر دراجته البخارية المفخخة في نقطة تفتيش، بالقرب من مبنى لوكالة الاستخبارات الأفغانية .

وتردد أن الانتحاري الثاني، تظاهر بأنه صحافي وفجر نفسه بين مجموعة من الصحافيين، خلال قيامهم بتغطية الانفجار الأول، وفقاً لستاناكزاي.

وأكدت وكالة فرانس برس، مقتل مصورها "شاه ماراي" في الهجوم، وأعلن فارزاد صالحي، وهو محرر بوكالة "1 تي.في" المحلية للأنباء، أن وكالته فقدت اثنين من صحافييها.

كما أكد مجروح مقتل عباد الله حنانزاي، وهو صحافي في إذاعة "راديو فري يوروب"، وخير محمد طوخي، من شبكة "تولو نيوز" الإخبارية الأفغانية.

وصرح لطف الله نجفي زاده، رئيس "تولو نيوز"، أنه رصد 20 قتيلاً في مستشفيين اثنين، فيما تردد أن هناك 5 صحافيين على الأقل بين القتلى.

وكتب نجفي زادة في تغريدة على تويتر: "ياله من يوم مأسوي".

ومع ذلك ، هناك تضارب حول عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في الهجوم .

وأكد نجيب شريفي، رئيس اللجنة الأفغانية لسلامة الصحافيين، أن سبعة صحافيين لقوا حتفهم في الهجوم المزدوج: صحافي واحد من وكالة فرانس برس، وآخر من راديو فري يوروب، و2 من "1 تي.في" وصحافي واحد من تولو نيوز، و2 من محطة مشعل المحلية الإذاعية.

وأضاف شريفي أن "هذا الحادث يوضح أن أفغانستان ،التي تشهد حوادث عنف واغتيالات للصحافيين بشكل متكرر، هي الدولة الأكثر خطورة على الصحفيين".

وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث، تمثل تهديداً كبيراً لحرية التعبير.

وتعد الهجمات المزدوجة التي يستهدف الجزء الثاني أو الثالث منها فرق الإنقاذ، أمراً معتاداً في أفغانستان.