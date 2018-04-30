مقتل شخصين في الأرجنتين نتيجة الطقس السيء

الشارقة 24 – وام:





لقي شخصان مصرعهما في بوينس ايرس، نتيجة الطقس السيء الذي اجتاح المدينة، فيما انقطع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن أكثر من 100 ألف شخص.

وأعلن دييجو فالنزولا عمدة العاصمة الأرجنتينية، الأحد، إن رجلاً 42 عاماً، وابنه17 عاماً توفيا بسبب صدمة كهربائية في حي تيرس دي فيبريرو الواقع على أطراف بوينس ايرس.

وسادت مشاهد فوضوية، الأحد، في بوينس ايرس وما حولها بسبب عاصفة ليلية، وسقطت أشجار ولافتات شوارع في العديد من المناطق، كما غمرت المياه شوارع بأكملها، وانقطع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية استناداً إلى السلطات.

وسقط سقف مدرسة في منطقة إل بالومار الواقعة شمال غرب بوينس ايرس، كما ألغيت مباراة لكرة القدم في مدينة لابلاتا المجاورة.