وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل

الشارقة 24 – رويترز:





استقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد، الأحد، قائلة إنها ضللت دون قصد البرلمان بشأن ما إذا كان لدى وزارتها أعداد تستهدف ترحيلها من بين المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت راد قد واجهت دعوات لاستقالتها، بعد أن قالت إنه ليس لدى حكومتها أعداد تستهدف ترحيلها ولكن ظهرت أدلة جديدة تناقض ادعاءاتها.

وقالت راد في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "أشعر أنه لزام علي أن أفعل ذلك، لأنني ضللت دون قصد لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان بشأن الأعداد المستهدف ترحيلها من المهاجرين غير الشرعيين".

"كان يتعين على أن أكون على علم بذلك، وإنني أتحمل المسؤولية كاملة عن حقيقة إنني لم أكن على دراية بذلك".