غرق 15 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل الجزائر

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤول في خفر السواحل، إن 15 مهاجراً أفريقياً على الأقل غرقوا يوم الأحد، عندما انقلب قاربهم قبالة ساحل الجزائر لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأضاف إن القارب غرق قبالة ساحل أوران وهي مدينة تقع على بعد نحو 450 كيلومتراً غربي الجزائر العاصمة، مشيراً إلى أن القارب أبحر من المغرب.

ولم تتوفر تفاصيل عن جنسية المهاجرين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن رجال خفر السواحل وسلطات الحماية المدنية أنقذوا 19 شخصاً من أصل 34 كانوا على متن القارب.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية هذا الشهر، إن البلاد تعاني من تدفق مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد أن اتخذت أوروبا إجراءات جعلت انطلاق القوارب من ليبيا ودول أخرى أكثر صعوبة.