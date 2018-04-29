"جدار" ترامب يهدد عمل الحكومة الأميركية "مرة أخرى" في 28 سبتمبر

الشارقة 24 – رويترز:

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بوقف نشاط الحكومة الاتحادية في سبتمبر، إذا لم يوفر الكونجرس قدراً أكبر من التمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وصرح ترامب في تجمع انتخابي في واشنطن بولاية ميشيجان "هذا الجدار بدأ ولدينا 1.6 مليار دولار، سنأتي مرة أخرى في الثامن والعشرين من سبتمبر، وإذا لم نحصل على أمن على الحدود، لن يكون أمامنا خيار، سنغلق البلد لأننا نحتاج لتأمين الحدود".

وكان ترامب قد أعلن تهديداً مماثلاً في مارس، للضغط من أجل إدخال تعديلات على قانون الهجرة، يقول إنها ستمنع المجرمين من دخول البلاد.

وكان ترامب قد وقع في الشهر الماضي على ميزانية إنفاق حجمها 1.3 تريليون دولار، من شأنها الاستمرار في تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر، ومن غير المحتمل أن يدعم أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب والحريصون على السيطرة على الكونجرس، أي وقف لنشاط الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وأشار ترامب إلى مئات المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى في "قوافل"، كأحد أسباب تعزيز أمن الحدود.