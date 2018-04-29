كيم جونج أون يعد بإغلاق موقع التجارب النووية على مرأى من العالم

الشارقة 24 – رويترز:



نقل مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الأحد، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله، خلال اجتماعه مع مون، إنه سيغلق موقع التجارب النووية في مايو على مرأى من العالم الخارجي كله.



وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، قبل اجتماع القمة، إن بيونجيانج ستعلق فوراً التجارب النووية والصاروخية وتلغي موقعها للتجارب النووية، وستسعى بدلاً من ذلك إلى تحقيق النمو الاقتصادي والسلام.



وقال البيت الأزرق إنه تأكيداً لهذا النبأ قال كيم لمون، إنه سيدعو خبراء وصحافيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لضمان "شفافية" إغلاق المنشآت.