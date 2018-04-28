أميركا تحث الأوروبيين على فرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر صحافي في في بروكسل

الشارقة 24 – رويترز:

دعا براين هوك المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حلفاء بلاده الأوروبيين والآخرين، على فرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخي الذي قالت إنه يمثل تهديداً دولياً للسلام والأمن.

وقال للصحافيين في الرياض "نحث دول العالم على معاقبة أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي".

وأضاف هوك، الذي يتفاوض مع الحلفاء الأوروبيين على إدخال تغييرات على الاتفاق النووي الإيراني، إن برنامج إيران الصاروخي سيكون موضوعاً رئيسياً في محادثات الوزير بومبيو مع المسؤولين في السعودية.