الهند والصين تتفقان على تحسين الاتصالات بين قواتهما المسلحة

الشارقة 24 – رويترز:



قال فيجاي جوخالي وكيل وزارة الخارجية الهندية إن الهند والصين اتفقتا على تحسين الاتصالات بين قواتهما المسلحة للحفاظ على السلام على الحدود، وذلك بعد أشهر من إثارة نزاع بشأن شريط حدودي في جبال الهيمالايا مخاوف من اندلاع حرب بين البلدين الآسيويين.



وأضاف جوخالي للصحفيين في مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن نيودلهي وبكين قررتا أيضاً تعزيز الاتصالات من أجل الاستقرار الإقليمي الأوسع.



وقال إن الصين والهند ستواصلان أيضاً إجراء محادثات غير رسمية.