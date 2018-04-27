ترامب وميركل يتفقان على مواجهة سلوك إيران المتطرف في المنطقة

الشارقة 24 – د ب أ:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك اليوم الجمعة في واشنطن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إننا اتفقنا على مواجهة سلوك إيران المتطرف في سورية.

وأضاف ترامب أنه تم بحث سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي لم يعد كافياً، متعهداً بألا تحصل طهران على سلاح نووي.

وأوضح أن نظام إيران ينشر الفوضى في المنطقة.

من جهتها، قالت المستشارة ميركل، إن الاتفاق الحالي ساهم في إبطاء خطوات إيران نحو امتلاك سلاح نووي، لكنه غير كاف لكبح نفوذها في المنطقة.