روسيا تحبط هجمات لـ "داعش" في موسكو

الشارقة 24 – وام:

أعلن جهاز الأمن الداخلي الروسي اليوم الجمعة، أنه أحبط خطة لتنظيم داعش الإرهابي، لتنفيذ سلسلة هجمات كبرى في منطقة موسكو التي من المقرر أن تستضيف مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.

وقال الجهاز في بيان، إنه فكك خلية نائمة تابعة للتنظيم تضم أربعة رجال، وكانت تتلقى تعليمات من شخص في سوريا عبر تطبيق تليجرام.

وأضاف البيان، إن الخلية النائمة جاءت في الأصل من سيبيريا وإن 20 شخصاً اعتقلوا في عملية خاصة متعلقة بالمؤامرة في بلدة نوفي أورينجوي على بعد قرابة 2300 كيلومتر شمال شرقي موسكو.