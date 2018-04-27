مقتل 7 أطفال في هجوم طعن بمدرسة في الصين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

في واحدة من أعنف الهجمات خلال السنوات الأخيرة في الصين، قتل سبعة تلاميذ وجرح 12 آخرين الجمعة، في هجوم طعناً بالسكين أثناء عودتهم إلى منازلهم من المدرسة في شمال الصين.

وتم اعتقال المشتبه به، فيما يخضع الجرحى للعلاج، بحسب ما ذكرت السلطات في منطقة ميجي بمقاطعة شانجي على موقعها الرسمي للتواصل الاجتماعي.

ووقعت في الصين في السابق هجمات بالسكين، ففي فبراير الماضي قام رجل مسلح بسكين بقتل امرأة وجرح 12 شخصاً في مركز تسوق مزدحم في بكين، وهو هجوم نادر من نوعه في العاصمة التي تنتشر فيها الشرطة بكثافة، والعام الماضي قتل رجل مسلح بسكين شخصين وجرح تسعة آخرين في متجر في مدينة شينزين جنوب الصين.