ردود فعل دولية مرحبة بقمة الكوريتين "التاريخية"

الشارقة 24 – رويترز:

رحب زعماء العالم بالتعهد الشجاع لزعيمي الكوريتين لوضع نهاية رسمية للحرب الكورية ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب عام من التهديدات التي أثارت المخاوف من اندلاع صراع جديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج، في مؤتمر صحافي في بكين اليوم الجمعة "نشيد بزعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بسبب اتخاذ تلك الخطوة التاريخية، ونعرب عن تقديرنا للقرار السياسي والشجاعة التي أبدياها".

كما أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بجهود كوريا الجنوبية في عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال آبي: "آمل بشدة أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة" في حل مسألة برنامجها النووي والصاروخي، ومسألة المواطنين اليابانيين المختطفين من جانب بيونج يانج".

ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في تغريدة له "ما سمعته اليوم من كوريا، وما شهدته هنا في البلقان في الأيام الاخيرة يتعين أن يكون تذكاراً إيجابياً للجميع: بأن المستحيل يمكن أن يصبح ممكناً ويعتمد ذلك بشكل كامل على الإرادة الطيبة وشجاعة الأفراد".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس شتولتنبرج في مؤتمر صحافي يؤيد الناتو بشكل كامل حلاً سياسياً للتوترات في تلك المنطقة، ولقد رأيت بنفسي مدى عمق تلك التوترات، عندما زرت مؤخراً كوريا الجنوبية والمنطقة منزوعة السلاح".

وذكر رئيس وزراء إيطاليا، باولو جينتيلوني في تغريدة له "أعلنت الكوريتان انتهاء الحرب! مر أكثر من 60 عاماً، المستقبل حافل بالمجهول، لكنه يوم تاريخي".