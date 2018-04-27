مقتل أربعة على الأقل وخمسة انتحاريين في هجوم لـ "بوكو" في نيجيريا

الشارقة 24 – رويترز:

قال الجيش النيجيري إنه قواته صدت هجوم لجماعة "بوكو حرام" على مدينة مايدوجوري بشمال شرق البلاد، وإن أربعة أشخاص وخمسة إرهابيين لقوا حتفهم، أثناء محاولتهم تفجير شحنات ناسفة بدائية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش إن القوات تلقت دعماً من القوات الجوية والشرطة ووكالات أمنية أخرى في سبيل التصدي للهجوم الأخير.

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار في مايدوجوري عاصمة بورنو أكثر الولايات النيجيرية تضرراً من أعمال العنف التي تشنها الجماعة الإرهابية وراح ضحيتها ما يربو على 30 ألف شخص منذ عام 2009.

وحاولت الجماعة دخول مايدوجوري هذا الشهر واشتبك عناصرها مع القوات الحكومية في هجوم أسفر عن سقوط 15 قتيلاً وإصابة 83.