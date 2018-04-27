ترامب يرحب "باللقاء التاريخي" بين الزعيمين الكوريين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أشاد لرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بقمة الكوريتين ووصفها ب "التاريخية"، لكنه حذر من أن الأمور لن تتضح إلا بعد مرور بعض الوقت.

وكتب على تويتر "بعد سنة عاصفة من إطلاق الصواريخ وإجراء التجارب النووية، يجري الآن لقاء تاريخي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية".

وجاءت تغريدته عقب اتفاق الزعيمين الكوريين على السعي لتحقيق سلام دائم ونزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف ترامب "أمور جيدة تحصل لكنها لن تتضح إلا بعد مرور بعض الوقت".

وفي تغريدة ثانية كتب ترامب "الحرب الكورية إلى خواتمها! إن الولايات المتحدة يجب أن تشعر مع كامل شعبها العظيم، بفخر كبير لما يحصل حالياً في كوريا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي خلال أسابيع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

والقمة تكريس للتقارب الملفت الذي تشهده شبه الجزيرة وتهدف إلى التحضير لقمة مرتقبة بين كيم وترامب.