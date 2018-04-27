بومبيو يصل بروكسل للقاء الشركاء في حلف الأطلسي

الشارقة 24 – رويترز:



بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية الأميركي، وصل مايك بومبيو إلى بروكسل لإجراء محادثات مع كبار الحلفاء في أوروبا، بشأن سبل تعزيز حلف شمال الأطلسي.

ويعتبر بومبيو الذي كان ضابطاً في الجيش وعضواً جمهورياً في مجلس النواب الأميركي من الأنصار المخلصين للرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية للصحفيين، إن الاجتماع سيناقش سلوك روسيا العدواني في أوكرانيا وجورجيا وسوريا، إلى جانب خطط تعزيز الأمن على حدود أوروبا الجنوبية.

وأضاف أن بومبيو سيحث أعضاء الحلف على زيادة ميزانياتهم العسكرية لتحقيق هدف إنفاق 2% من الناتج الاقتصادي على الدفاع سنوياً بحلول عام 2024.