"تاريخ جديد" مع انطلاق قمة الكوريتين

الشارقة 24 – رويترز:

استقبل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتصافحا في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، اليوم الجمعة، في أول قمة للكوريتين منذ أكثر من عقد.

وتناقضت مشاهد الحديث الودي بين مون وكيم بشدة مع لقطات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية العام الماضي، وأكبر تجربة نووية أجراها الشمال، وأدت إلى عقوبات دولية واسعة ومخاوف من نشوب صراع على شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي القمة قبل أسابيع من لقاء مزمع بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال كيم قبل أن يبدأ مع مون وكبار مساعديهما المحادثات: "إننا اليوم عند خط البداية، حيث يسطر تاريخ جديد من السلام والرخاء والعلاقات بين الكوريتين".

ومن المتوقع أن يناقش مون وكيم نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين، كما سيغرسان شجرة تذكارية في قرية بانمونجوم الحدودية.