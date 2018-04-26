ماكرون يتوقع انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع إيران

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الشارقة 24 - رويترز:



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إنه يتوقع أن يقرر نظيره الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وذلك استناداً إلى التصريحات الصادرة عن ترامب.



لكن ماكرون أكد أنه لا يعلم ما القرار الذي سيتخذه ترامب في 12 مايو.



وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي: "لا أعلم القرار الأميركي، لكن التحليل العقلاني لكل تصريحات الرئيس ترامب لا يقودني للاعتقاد أنه سيفعل كل شيء للبقاء في الاتفاق".