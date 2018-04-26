المانحون الدوليون يتعهدون بـ 4.4 مليار دولار لدعم اللاجئين

الشارقة 24 – رويترز:



جمع المانحون الدوليون 4.4 مليار دولار مساعدات طارئة لسوريا وجيرانها، أمس الأربعاء، لكن المبلغ في مجمله أقل من الذي حددته الأمم المتحدة لعام 2018، بعد أن رفضت الولايات المتحدة التعهد بشيء.

ووجهت الوكالات الإنسانية أيضاً نداءً من أجل السلام، قبل أن يحول الجيش السوري وداعموه الروس والإيرانيون نيران أسلحتهم صوب مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، محذرة من أن المدنيين سيعانون على نطاق أكبر مقارنةً بما حدث خلال حصار حلب العام الماضي.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لووك، في مؤتمر صحافي: "إن عدداً من المانحين المهمين ليسوا في وضع يتيح لهم تأكيد تمويلهم لعام 2018 بسبب مناقشات تتعلق بميزانياتهم الداخلية".

وعرضت بريطانيا وألمانيا أموالاً جديدة للاجئين في المؤتمر الذي شاركت فيه نحو 85 من الحكومات ومنظمات الإغاثة.

لكن التعهدات أقل من الستة مليارات دولار التي تم جمعها لعام 2017، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية.

وفي حين قالت الأمم المتحدة إنه ما زال يمكن جمع المزيد من الأموال، فإن الحكومة الأميركية تراجع سياساتها بشأن سوريا بما في ذلك المساعدات الإنسانية، كما شكك ترامب في جدوى مثل هذه المساعدات حيث يواصل برنامجه "أميركا أولاً".

ويواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مع الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات في العالم، صعوبات للاتفاق مع حكومات أعضائه على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو للاجئين في تركيا.