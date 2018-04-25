إصابة شرطيين في إطلاق نار بمتجر في ولاية تكساس

الشارقة 24 - رويترز:

ذكرت شرطة دالاس أن 2 من أفرادها أصيبا بجروح خطيرة جراء تعرضهما لإطلاق نار، الثلاثاء، في متجر تابع لشركة هوم ديبوت بولاية تكساس الأميركية، وأن مدنياً أصيب أيضاً في الحادث.

وشرعت الشرطة في تعقب مرتكب محاولة الشروع في قتل رجلي الشرطة. وقالت الشرطة إنها تشتبه في فراره من مسرح الحادث بشاحنة خفيفة.

وأفادت شرطة دالاس دون الخوض في التفاصيل بأن رجل شرطة كان يعمل في المتجر خارج وقت خدمته طلب المساعدة قبل إطلاق النار وبأن الشرطيين استجابا.

وكان 5 من رجال الشرطة في دالاس قتلوا بنيران قناص عام 2016 في هجوم أحدث صدمة في المدينة وأنحاء الولايات المتحدة.