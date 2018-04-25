تركيا ترفض انتقادات مجلس أوروبا بشأن الانتخابات المبكرة

الشارقة 24 – رويترز:



دعت تركيا لجنة حقوقية أوروبية إلى أن تهتم بشؤونها الخاصة، وذلك بعدما عبرت اللجنة، أمس الثلاثاء، عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة انتخابات تركية مبكرة وأوصت بتأجيلها.



ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 يونيو، تنقل تركيا بسرعة لنظام رئاسة تنفيذي جديد جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة، في استفتاء أجري العام الماضي.



وقالت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن شرعية الانتخابات مهددة بعدما مددت تركيا حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016 وإعلانها نظاماً انتخابياً جديداً في الشهر الماضي.