ترامب يحذر إيران من استئناف برنامجها النووي

الشارقة 24 – رويترز:

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الثلاثاء، من تنفيذ تهديداتها باستئناف برنامجها النووي وذلك في الوقت الذي سعى فيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تفاهم مشترك بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وخلال استقباله الرئيس الفرنسي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وجه ترامب انتقاداً شديداً للاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما واستهدف منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقالت إيران إنها ستستأنف برنامجها النووي في حال انهيار الاتفاق.

وقال ترامب "إذا استأنفوا برنامجهم النووي سيواجهون مشكلات أكبر من أي وقت مضى".

ووصف ترامب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى بأنه "كارثي" و"غير معقول" و"سخيف".