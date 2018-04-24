محتجون يطالبون بتنحي رئيس نيكاراجوا

خروج الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في عاصمة نيكاراجوا للمطالبة بتنحي الرئيس

الشارقة 24 – رويترز:

خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في عاصمة نيكاراجوا، أمس الإثنين، للمطالبة بتنحي الرئيس، بعد مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، في حملة عنيفة نفذتها الشرطة بحق محتجين.

ولوح المتظاهرون بأعلام البلاد ورددوا هتافات تطالب برحيل الرئيس، واحتشدوا في عدة نقاط في أنحاء العاصمة ماناجوا، لكن الحكومة أبعدت الشرطة عن المظاهرات بعد العنف الذي شهدته الأيام القليلة الماضية.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي، بعد أن شرعت حكومة الرئيس دانييل أورتيجا في تطبيق خطة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.