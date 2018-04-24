أمين منظمة حظر التجارب النووية يأمل أن تنضم إيران للمعاهدة

الشارقة 24 – رويترز:



أكد لاسينا زيربو الأمين العام لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أمس الإثنين، أن إيران ربما تهتم بالانضمام إلى المعاهدة إذا سحبت الولايات المتحدة تهديدها بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي يهدف للحد من طموحات طهران النووية.



كان زيربو يتحدث على هامش مؤتمر لمنع الانتشار النووي في جنيف، حيث يشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق إيران النووي.



وبينما لا تثق الولايات المتحدة في إيران وتقول إن الاتفاق ضعيف للغاية، قال زيربو إنه إذا تم الوثوق في إيران فإنه متفائل بأنها قد تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.



وقال: "أعتقد أن أي دعم للاتفاق النووي سيجعل إيران تدرس (الانضمام) لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السبيل الوحيد للتأثير (في الوضع) هو الثقة في إيران، الأمر الذي سيدفعها لدراسة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهذا أملي وما أعمل على تحقيقه".