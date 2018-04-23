الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة إلى أميركا

الشارقة 24 - د ب أ:



يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، زيارة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تتناول مباحثاته في واشنطن الاتفاق النووي الإيراني والصراع في سوريا والتجارة وقضايا أخرى.



وينضم ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في عشاء في مونت فيرنون، منزل جورج واشنطن، أول رئيس لأميركا، جنوب واشنطن في فيرجينيا.



ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات بين ماكرون وترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، يعقبها عشاء رسمي يقيمه ترامب وزوجته.



وسوف يلقي ماكرون خطاباً أمام جلسة مشتركة للكونغرس، الأربعاء، بحسب الجدول الزمني الذي أصدره البيت الأبيض.