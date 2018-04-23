لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني

الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة إلى أميركا

  • الإثنين 23, أبريل 2018 في 12:14 م
في إطار مباحثات الاتفاق النووي الإيراني والصراع في سوريا، يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، زيارة للولايات المتحدة.

الشارقة 24 - د ب أ:

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، زيارة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تتناول مباحثاته في واشنطن الاتفاق النووي الإيراني والصراع في سوريا والتجارة وقضايا أخرى.

وينضم ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في عشاء في مونت فيرنون، منزل جورج واشنطن، أول رئيس لأميركا، جنوب واشنطن في فيرجينيا.

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات بين ماكرون وترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، يعقبها عشاء رسمي يقيمه ترامب وزوجته.

وسوف يلقي ماكرون خطاباً أمام جلسة مشتركة للكونغرس، الأربعاء، بحسب الجدول الزمني الذي أصدره البيت الأبيض.