30 قتيلاً في حادث سير بكوريا الشمالية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الإثنين، أن حادثاً خطيراً أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم سياح صينيون في كوريا الشمالية.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية، لكن التلفزيون الرسمي الصيني أفاد في تغريدة على تويتر بأن "أكثر من 30 شخصاً" قُتلوا عندما سقطت حافلة سياح من على جسر في كوريا الشمالية. وتم حذف هذه التغريدة في وقت لاحق.

وقال بيان وزارة الخارجية الصينية إنّ الصين أُبلغت مساء الأحد بالحادث، موضحة أن السفارة الصينية في بيونغ يانغ أرسلت موظفين إلى المكان.

ووقع حادث الأحد في مقاطعة هوانغهاي الشمالية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.