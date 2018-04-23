"ساوث وست" تلغي 40 رحلة لفحص محركات الطائرات

الشارقة 24 - رويترز:

بعد الحادث المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في بنسلفانيا، قالت شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران إنها ألغت حوالي 40 رحلة، الأحد، لحين فحص محركات الطائرات.

وقالت الشركة إن إلغاء الرحلات كان نتيجة إعلان الشركة، الثلاثاء، أنها ستبدأ خلال الثلاثين يوماً المقبلة فحص محركات سي.إف.إم56-7بي والتي تصنعها شركة سي.إف.إم إنترناشيونال، وهو نفس طراز المحرك الذي كان في الطائرة التي شهدت الحادث الأسبوع الماضي.

وفي نفس الوقت، قالت الشركة إن هذه الفحوصات سينتج عنها بعض التأثير على العمليات، لكن لم تحدد عدد المحركات التي تعتزم فحصها.

وأمرت إدارة الطيران الاتحادي والجهات التنظيمية للطيران الأوروبي، الجمعة، بإجراء فحوصات طارئة في غضون 20 يوماً لقرابة 700 محرك طائرة مشابه، لذلك الذي كان في الطائرة التي وقع بها الانفجار.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الانفجار الذي وقع في رحلة ساوث وست إيرلاينز رقم 1380، الثلاثاء الماضي، نتج عن انكسار شفرة مروحة. وأدى الانفجار إلى تحطم نافذة مما أسفر عن مقتل راكبة في أول حادث طيران تجاري أميركي منذ 2009.

وأحجمت الشركة عن الرد على أسئلة تتعلق ببرنامج الفحص الذي تجريه لمحركات سي.إف.إم56-7بي بما في ذلك عدد المحركات التي خضعت للفحص قبل وقوع الحادث.