مسؤول أميركي: قمة وزراء خارجية مجموعة السبع تعارض سلوك روسيا

الشارقة 24 - رويترز:

قال مسؤول أميركي كبير، الأحد، إن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يعارضون سلوك روسيا المزعزع للاستقرار مع الإبقاء على الباب مفتوحاً للحوار مع موسكو.

وأمضى الوزراء، المجتمعون في تورنتو لمدة يومين، جزءاً من اليوم الأول في بحث التوترات مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية، كما ناقشوا المشكلات السياسية في فنزويلا وميانمار.

وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، في نهاية اليوم الأول لاجتماعات مجموعة السبع في تورونتو "هناك وحدة وسط مجموعة السبع بشأن معارضة سلوك روسيا ".

وأضاف "هناك انفتاح وسط أعضاء مجموعة السبع على الحوار مع روسيا بينما نحملهم مسؤولية أنشطتهم الخبيثة وجهودهم الرامية لزعزعة استقرار الدول".

وقال مصدران مطلعان على المناقشات إن الوزراء سيصدرون بياناً ختامياً يوم الإثنين وسيبقون على موقف صارم من موسكو.