إخلاء مون سان ميشال في فرنسا والشرطة تبحث عن مشتبه به

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تم إخلاء مون سان ميشال، أحد المواقع السياحية الفرنسية الأكثر ارتياداً "شمال غرب فرنسا"، الأحد، في إجراء "وقائي" بسبب وجود مشتبه به وجّه تهديداً للدرك، حسب ما عُلم من مصدر قريب من الملف.

وأشار العديد من الشهود إلى هذا الشخص أثناء دخوله إلى مون سان ميشال في منطقة نورماندي، حسبما أعلنت السلطات الفرنسية، من دون تحديد ما إذا كانت لديه نوايا إرهابية.

وأبلغ دليل سياحي كان على متن حافلة متوجهة إلى مون سان ميشال، الشرطة أن رجلاً تحدث أثناء الرحلة عن تهديدات وجّهها إلى الشرطة والدرك.

وأكد المصدر متابعة هذا الشخص في الموقع السياحي، بفضل كاميرات المراقبة التابعة لشرطة البلدية قبل اختفائه.

ومُنع السياح من الدخول في حين تم إجلاء المارة الذين يمكثون في الفنادق بهدوء دون أي حادث يذكر، وتم إغلاق الدير في إجراء وقائي.