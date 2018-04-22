برلمان النمسا يوافق على إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب

الشارقة 24 – وام:





في إطار تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، وافق برلمان النمسا على حزمة إجراءات أمنية أكثر تشدداً وتعديلات قانونية جديدة اعتمدتها الحكومة.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام مالكي شرائح الهواتف المحمولة مسبقة الدفع بتسجيل بيناتهم والسماح للشرطة بالاستفادة من صور كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن العامة والمنشآت وتشديد الرقابة على الرسائل المشفرة المرسلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات برامج الاتصالات الحديثة عبر شبكة الإنترنت في حالات حددها القانون تشمل الاشتباه في وجود تهديدات أو ارتكاب جرائم إرهابية والجرائم التي تزيد فترة عقوبتها عن 10 سنوات والجرائم المهددة للحياة.

كما شملت التدابير الجديدة الاحتفاظ ببيانات اتصالات المشتبه بهم لفترات زمنية طويلة وتمكين السلطات المعنية من مصادرة الرسائل والطرود المشبوهة واستخدام برامج ذكية في جمع المعلومات من أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر التي تخص المشتبه بارتكابهم الجرائم المحددة في القانون.