الصين تجري مناورات في المحيط الهادي

الشارقة 24 – رويترز:



مرت القوات البحرية الصينية في المياه جنوبي تايوان ونفذت تدريبات عسكرية في غرب المحيط الهادي وسط توتر شديد بين بكين وتايبه وبعد تحذيرات قوية من الرئيس الصيني شي جين بينغ في الشهر الماضي من النزعة الانفصالية في تايوان.



وقالت الصحيفة الرسمية لجيش التحرير الشعبي، السبت، إن مقاتلات جيه-15 أقلعت من حاملة الطائرات الصينية العاملة الوحيدة لياونينغ الجمعة للتدريب في المنطقة الواقعة شرقي قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين.



وأضافت الصحيفة أن المدمرات الصينية نفذت تدريبات هجوم ودفاع لاختبار قدراتها. كما عرضت وزارة الدفاع صوراً للمناورات على موقعها الإلكتروني، السبت.



وقالت وسائل إعلام رسمية صينية إن المناورات رد مباشر على استفزازات زعماء تايوان والمرتبطة بتحركات تخشى بكين أن تكون مسعى لاستقلال الجزيرة رسمياً.



وكثفت الصين استعراض قوتها العسكرية في المنطقة في الأسبوع الماضي، وتأتي تلك التدريبات ضمن سلسلة مناورات عسكرية انتقدتها تايوان. وقال مجلس شؤون البر الرئيسي المسؤول عن صنع القرار فيما يتعلق بالصين في تايوان إن تلك المناورات تصل إلى حد "الترويع العسكري".