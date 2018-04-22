وزير الخارجية الألماني يحث روسيا على التعاون لحل الأزمة السورية

الشارقة 24 - رويترز:

حث وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، السبت، روسيا على المساعدة في حل الأزمة السورية، وذلك لدى مغادرته لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تورونتو.

وألحق الصراع السوري ضرراً بالغاً بالعلاقات المتأزمة أصلاً بين الغرب وروسيا.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هجمات صاروخية ضد أهداف سورية هذا الشهر بعد هجوم كيماوي مزعوم ينفي الأسد وموسكو أن يكونا قد نفذاه.

وأبلغ ماس الصحافيين قبل مغادرته قائلاً "نحن بحاجة إلى إسهامات بناءة من روسيا من أجل التوصل إلى حل سلمي"، مضيفاً أن الأمر ذاته ينطبق على الصراع الأوكراني الذي من المقرر أن يناقشه وزراء خارجية مجموعة السبع.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة تورط روسيا في الصراعين السوري والأوكراني وتؤيد استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على موسكو.