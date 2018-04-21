6 قتلى في احتجاجات نيكاراغوا ضد دانييل أورتيغا

محتج يركل أسطوانة غاز مسيل للدموع في ماناجوا في نيكاراغوا

الشارقة 24 – رويترز:



أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا خلال احتجاجات عنيفة اندلعت في نيكاراغوا، ضد تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي زادت فيه الضغوط على حكومة الرئيس دانييل أورتيغا، لوقف إراقة الدماء.



والاحتجاجات مستمرة منذ الأربعاء ضد التعديلات التي تزيد إسهامات العمال، وتخفض المعاشات، مما أثار واحدة من أكبر الأزمات في إدارة أورتيغا.



وصرحت ليسيث جيدو المتحدثة باسم الصليب الأحمر في نيكاراغوا، أن خمسة أشخاص قتلوا في ماناجوا ولقي آخر حتفه في تيبيتابا شمال شرقي العاصمة.



وأضافت أن معظم حالات الوفاة نتجت عن أسلحة نارية.



ولم يتسن لجيدو تأكيد تقارير وسائل إعلامية، عن أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا، وقالت إن أي حالات أخرى، لا بد وأن تكون وقعت في مناطق لم يصل إليها الصليب الأحمر.



وأصيب العشرات أيضاً حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية لتفريق المتظاهرين، وكانت شوارع ماناجوا هادئة إلى حد كبير في ساعة مبكرة من صباح السبت.



وقال نائب الرئيس روساريو موريلو، إن ما لا يقل عن 28 شرطياً أصيبوا خلال أحداث العنف.



وقطعت إشارات البث بشكل مفاجئ، عن ثلاث محطات تلفزيونية محلية، على الأقل كانت تبث الاحتجاجات على الهواء.



وعبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه بشأن العنف، ودعا السلطات في نيكاراغوا إلى الكف عن مهاجمة المتظاهرين ووسائل الإعلام.